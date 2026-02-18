Goûter-Spectacle Salle de l’Esquisse Luzy

Goûter-Spectacle

Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 16:45:00

fin : 2026-03-09 18:30:00

Date(s) :

2026-03-09

Le Comité de Développement du Territoire de Luzy et la Compagnie Gina Gagap présentent le spectacle Princesse Jenny qui ne voulait pas se marier . À 16h45 à la salle de l’Esquisse, 11 rue des Remparts.

La princesse Jenny refuse de se marier. Cela lui plaît bien d’être une demoiselle et de n’en faire qu’à sa tête. Elle passe ses journées à batifoler, manger du chocolat, danser, se pomponner… Un jour cependant, devant l’insistance du roi son père, elle se voit contrainte de rencontrer les prétendants qui s’amassent devant les grilles du château… Elle décide alors de leur faire passer des épreuves afin qu’ils prouvent leur loyauté et leur courage… Tous les princes échouent lamentablement à l’une ou l’autre des épreuves. Tous sauf un… !

Un spectacle drôle et plein de rebondissements qui s’adresse à tous les publics à partir de 4 ans. Prix libre. Contact 03 86 30 02 34 .

Salle de l’Esquisse 11 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter-Spectacle

L’événement Goûter-Spectacle Luzy a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Rives du Morvan