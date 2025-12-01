Goûter-spectacle musical

8, le Gué, Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Samedi 13 décembre à 16h, Goûter-spectacle musical à Plélan-le-Grand

Découvrez des histoires d’hivers et variées par Roxane Au’ra.

Entre dragon de Chine et tiramisu d’Italie, entre cervidés avertis et arbres assoupis, voyageons ensemble au gré d’histoires qui nous font vivre l’hiver dans sa lumière, dans son noir.

Tarif 8 euros.

Réservations 02 99 61 87 34 .

8, le Gué, Plélan-le-Grand Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 87 34

English :

L’événement Goûter-spectacle musical Plélan-le-Grand a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme de Brocéliande