Goûter-Spectacle Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Bellou-sur-Huisne 51 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Goûter-Spectacle à la ludothèque Coeur du Perche avec la compagnie Les Gourmandises .
Au programme magie, marionnettes, ventriloquie.
Pratique tout public, au 51 rue de l’Huisne à Bellou-sur-Huisne. .
Bellou-sur-Huisne 51 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 90 72
