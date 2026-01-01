Goûter-Spectacle Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Goûter-Spectacle

Bellou-sur-Huisne 51 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche Orne

2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Goûter-Spectacle à la ludothèque Coeur du Perche avec la compagnie Les Gourmandises .

Au programme magie, marionnettes, ventriloquie.

Pratique tout public, au 51 rue de l’Huisne à Bellou-sur-Huisne. .

Bellou-sur-Huisne 51 Rue de l'Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 90 72

