Goûter spectacle Lieu Dix Saint-Lô

Lieu Dix 10 rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Début : 2025-10-22 17:30:00

fin : 2025-10-22 20:00:00

2025-10-22

Être le meilleur parent du monde, c’est le rêve que tous les parents ont fait un jour… Confrontés à la dure réalité, notre rêve de parent idéal s’effondre parfois pour virer au cauchemar. Avec une bonne dose d’humour et d’autodérision, Corinne nous interpelle sur la parentalité et l’éducation.

Les émotions des enfants, leurs problèmes à respecter des règles et tous ces comportements qui nous exaspèrent… Tout est passé en revue !

Un spectacle drôle et instructif qui nous donne des clés pour mieux comprendre les enfants. On se reconnaît, on sourit, on rit et on se surprend même parfois à se dire si j’avais su ça plus tôt !

Un spectacle qui fait du bien que vous soyez parents ou non !

Goûter offert à partir de 17h30, suivi du spectacle à 18h30 pour les adultes et les enfants de plus de 10 ans et animation pour les enfants de moins de 10 ans pour les parents qui n’ont pas de solution de garde.

Renseignements et inscription à inscriptionlessaltimbres@gmail.com ou sur Hello asso .

Lieu Dix 10 rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 37 43 55 17 lessaltimbres@gmail.com

