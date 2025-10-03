Goûter végétal L’Instant Thé Toulon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Venez goûter les pâtisseries végétales et savoureuses de L’Instant Thé !

Cookies, cakes, muffins et brookies vous seront proposés en version végétale pour La Grande Semaine Végétale. Des boissons végétales, chaudes ou froides, seront également disponibles.

L’Instant Thé 5 rue Richard Andrieu 83000 Toulon Toulon 83000 Basse Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

