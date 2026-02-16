Goûters Association des parents d’élèves de l’école Cambon-Monteil Rodez
Goûters Association des parents d’élèves de l’école Cambon-Monteil Rodez jeudi 19 février 2026.
Goûters Association des parents d’élèves de l’école Cambon-Monteil
8 rue de l’embergue Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-19
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-02-19 2026-04-16
VOTRE ENFANT FERA BIENTÔT SA RENTRÉE EN MATERNELLE ? L’APE DE L’ECOLE PUBLIQUE CAMBON-MONTEIL VOUS INVITE À VENIR PARTAGER NOS GOÛTERS POUR FÊTER LES VACANCES.
Au programme Rencontrer d’autres parents Échanger avec l’équipe pédagogique Découvrir l’ambiance de l’école Partager un moment convivial .
8 rue de l’embergue Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
WILL YOUR CHILD BE STARTING KINDERGARTEN SOON? THE CAMBON-MONTEIL PUBLIC SCHOOL APE INVITES YOU TO COME AND SHARE OUR VACATION SNACKS.
L'événement Goûters Association des parents d'élèves de l'école Cambon-Monteil Rodez a été mis à jour le 2026-02-11