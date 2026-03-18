Goûters aux Terrines du Barrois Petit-Rumont Rumont

Goûters aux Terrines du Barrois

Petit-Rumont 19 Voie Sacrée Rumont Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-08-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez découvrir des animations autour des produits fabriqués de manières artisanales. Au programme, des dégustations de terrines et de confitures, accompagnées d’un verre de jus de fruit de Meuse.

Accès à l’espace boutique.

Réservation obligatoires en ligne, à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc ou au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois.Tout public

2 .

Petit-Rumont 19 Voie Sacrée Rumont 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover a range of events focusing on artisanal products. Tastings of terrines and jams, accompanied by a glass of Meuse fruit juice.

Access to the boutique.

Reservations required online, at the Tourist Office in Bar-le-Duc or at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois.

L’événement Goûters aux Terrines du Barrois Rumont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE