Goûters aux Terrines du Barrois Petit-Rumont Rumont
Goûters aux Terrines du Barrois Petit-Rumont Rumont vendredi 3 juillet 2026.
Goûters aux Terrines du Barrois
Petit-Rumont 19 Voie Sacrée Rumont Meuse
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez découvrir des animations autour des produits fabriqués de manières artisanales. Au programme, des dégustations de terrines et de confitures, accompagnées d’un verre de jus de fruit de Meuse.
Accès à l’espace boutique.
Réservation obligatoires en ligne, à l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc ou au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois.Tout public
2 .
Petit-Rumont 19 Voie Sacrée Rumont 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr
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English :
Come and discover a range of events focusing on artisanal products. Tastings of terrines and jams, accompanied by a glass of Meuse fruit juice.
Access to the boutique.
Reservations required online, at the Tourist Office in Bar-le-Duc or at the Tourist Information Office in Ligny-en-Barrois.
L’événement Goûters aux Terrines du Barrois Rumont a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE