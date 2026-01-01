Goûters Lecture avec Joëlle, conteuse Chemin du Jas Vieux Carry-le-Rouet
Goûters Lecture avec Joëlle, conteuse
Mercredi 21 janvier 2026 de 16h à 16h30.
Brrr ! C’est l’hiver .
Mercredi 18 février 2026 de 16h à 16h30.
Dans les bois (vacances scolaires).
Mercredi 18 mars 2026 de 16h à 16h30.
L’oeuf et la poule .
Mercredi 15 avril 2026 de 16h à 16h30.
Bouh ! Même pas peur (vacances scolaires).
Mercredi 20 mai 2026 de 16h à 16h30.
Kamishibaï conte en images.
Mercredi 17 juin 2026 de 16h à 16h30.
Bientôt l’été . Chemin du Jas Vieux Bibliothèque municipale Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-21 16:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17
Découvrez les Goûters Lecture à Carry-le-Rouet ! Un moment enchanté pour vos enfants avec des histoires captivantes et de délicieux goûters. Distraction idéale !Familles
Avec Joëlle de l’association La main qui écoute
Conte de 16h00 à 16h30
Âge 4 à 8 ans
Un goûter à emporter est offert par la municipalité et sera distribué aux enfants avant leur départ
L’accès aux parents accompagnateurs n’est pas autorisé
Réservation obligatoire ! .
Chemin du Jas Vieux Bibliothèque municipale Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 37 bibliotheque@mairie-carrylerouet.fr
English :
Discover Goûters Lecture in Carry-le-Rouet! An enchanted moment for your children, with captivating stories and delicious snacks. The perfect distraction!
L’événement Goûters Lecture avec Joëlle, conteuse Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet