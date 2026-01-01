Goûters Lecture avec Joëlle, conteuse Chemin du Jas Vieux Carry-le-Rouet

Goûters Lecture avec Joëlle, conteuse

Mercredi 21 janvier 2026 de 16h à 16h30.

Brrr ! C’est l’hiver .

Mercredi 18 février 2026 de 16h à 16h30.

Dans les bois (vacances scolaires).

Mercredi 18 mars 2026 de 16h à 16h30.

L’oeuf et la poule .

Mercredi 15 avril 2026 de 16h à 16h30.

Bouh ! Même pas peur (vacances scolaires).

Mercredi 20 mai 2026 de 16h à 16h30.

Kamishibaï conte en images.

Mercredi 17 juin 2026 de 16h à 16h30.

Bientôt l’été . Chemin du Jas Vieux Bibliothèque municipale Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17

Découvrez les Goûters Lecture à Carry-le-Rouet ! Un moment enchanté pour vos enfants avec des histoires captivantes et de délicieux goûters. Distraction idéale !Familles

Avec Joëlle de l’association La main qui écoute

Conte de 16h00 à 16h30

Âge 4 à 8 ans

Un goûter à emporter est offert par la municipalité et sera distribué aux enfants avant leur départ

L’accès aux parents accompagnateurs n’est pas autorisé

Réservation obligatoire ! .

Chemin du Jas Vieux Bibliothèque municipale Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 25 37 bibliotheque@mairie-carrylerouet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Goûters Lecture in Carry-le-Rouet! An enchanted moment for your children, with captivating stories and delicious snacks. The perfect distraction!

L’événement Goûters Lecture avec Joëlle, conteuse Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet