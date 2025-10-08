Goûters littéraires Médiathèque de Bergerac Bergerac

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !

Sur inscription, pour les 7-13 ans. .

