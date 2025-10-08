Goûters littéraires Médiathèque de Bergerac Bergerac
Goûters littéraires
Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !
Sur inscription, pour les 7-13 ans. .
Goûters littéraires
Goûters littéraires
