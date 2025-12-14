Goûters littéraires Médiathèque de Bergerac Bergerac

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

GOÛTERS LITTÉRAIRES pour les 7-13 ans.

Tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !
Gratuit sur inscription.   .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66  mediatheque.bergerac@la-cab.fr

