Goûters littéraires Médiathèque de Bergerac Bergerac

Goûters littéraires

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

GOÛTERS LITTÉRAIRES pour les 7-13 ans.

Tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur !

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque de Bergerac 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

