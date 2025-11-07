GOUTERS MORTELS À LA MEDIATHEQUE EDMOND CHARLOT Pézenas

GOUTERS MORTELS À LA MEDIATHEQUE EDMOND CHARLOT

Aujourd’hui c’est la mort notre sujet, parce que c’est un réel tabou dans notre société occidentale, et que cette question a quitté nos quotidiens. C’est pour reprendre du pouvoir dessus qu’à notre petite échelle on a décidé d’y consacrer nos énergies et nos médiums artistiques afin de remettre cette question sur la place publique.

Goûters Mortels

A la médiathèque Edmond Charlot à Pézenas

Vendredi, 7 novembre à 18h30

A l’occasion de Martror, le fèsta dels morts les Goûters Mortels s’installent à la médiathèque et reçoivent Romain des Bois, le seul conseiller d’orientation funéraire de France, qui conçoit des cérémonies funéraires taillées sur mesure en fonction des envies de tout un chacun. Au programme interview, reportage, le jeu de l’Epitapholie qui fait participer les spectateurs, et en fin d’émission, un goûter… mortel !

MANGE! est née en 2020 ; elle porte ce nom parce que c’est une histoire d’appétit de la vie. Le fait de manger ensemble crée du lien, c’est une façon de partager, comme dans nos propositions artistiques. Comme disaient nos grand-mères Mange, que tu fréquentes…!

Accès libre et gratuit. Public adulte à partir de 16 ans

Pour tout renseignement complémentaire, contacter nous sur 04 67 98 92 98

Ou sur notre site mediathequecahm.net .

Italiano :

Oggi parliamo di morte, perché è un vero e proprio tabù nella società occidentale, una questione che è uscita dalla nostra quotidianità. È per riprendere potere su di essa che, nel nostro piccolo, abbiamo deciso di dedicare le nostre energie e i nostri mezzi artistici a riportare questo tema sulla scena pubblica.

