Goûters numériques Noël enchanté par l'intelligence artificielle

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:00:00

fin : 2025-12-26 12:00:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-26

Plongez dans la magie de Noël tout en explorant les possibilités créatives de l’intelligence artificielle à travers une série de trois ateliers ludiques et accessibles à tous.

**Atelier 1 Dessins de Noël animés avec l’IA**

Découvrez comment transformer de simples dessins de Noël en animations féériques grâce à des outils d’intelligence artificielle. À partir de vos croquis ou d’illustrations classiques, vous apprendrez à générer des personnages qui prennent vie dans des scènes hivernales. Cet atelier est une belle initiation à l’imaginaire animé généré par la machine.

**Atelier 2 Créer un conte de Noël avec ChatGPT**

Laissez-vous guider par votre imagination et celle de l’IA pour écrire un conte de Noël inédit. À l’aide de ChatGPT, vous composerez des histoires chaleureuses et poétiques peuplées de lutins, de rennes et de surprises. Chaque participant repartira avec son propre conte personnalisé, parfait pour être lu en famille.

**Atelier 3 Selfie de Noël version IA**

Prenez un selfie et voyez comment l’IA peut vous métamorphoser en personnage de conte de Noël lutin, reine des neiges, bonhomme de neige ou Père Noël en personne ! Grâce à des outils de génération d’image, vous expérimenterez le pouvoir de la transformation numérique avec humour et créativité.

Ces trois moments sont pensés pour initier petits et grands à la création assistée par intelligence artificielle, dans un esprit convivial, festif et participatif.

**Présence nécessaire aux 3 séances.**

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas while exploring the creative possibilities of artificial intelligence through a series of three fun workshops accessible to all.

**Workshop 1: Christmas drawings animated with AI** (in French)

Discover how to transform simple Christmas drawings into magical animations using artificial intelligence tools. Using your own sketches or classic illustrations, you’ll learn how to generate characters that come to life in winter scenes. This workshop is a wonderful introduction to machine-generated animated imagination.

**Workshop 2: Creating a Christmas story with ChatGPT

Let your imagination and that of the AI guide you as you write an original Christmas story. Using ChatGPT, you’ll compose warm, poetic stories peopled with elves, reindeer and surprises. Each participant will leave with his or her own personalized tale, perfect for reading with the family.

**Workshop 3: AI version of the Christmas selfie

Take a selfie and see how AI can transform you into a Christmas story character: elf, snow queen, snowman or Santa Claus himself! Using image generation tools, you’ll experience the power of digital transformation with humor and creativity.

These three events are designed to introduce young and old to artificial intelligence-assisted creation, in a friendly, festive and participatory spirit.

**Attendance required for all 3 sessions **

