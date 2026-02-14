Goûters numériques : Personnalisez vos t-shirts comme un pro !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Goûters numériques : Personnalisez vos t-shirts comme un pro ! 18 et 19 février Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 10 ans. Présence nécessaire aux 3 séances.

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Le flocage textile est une technique de personnalisation qui permet de transférer des motifs, textes ou logos sur des vêtements, et notamment sur des t-shirts, à l’aide de vinyle thermocollant. Ce goûter numérique propose une immersion ludique et créative dans cet univers à la croisée du design, du numérique et de l’artisanat.

Au cours des deux séances proposées, les participants apprendront à concevoir un visuel personnalisé, à préparer les fichiers pour la découpe avec une machine de type plotter de découpe, puis à transférer leur création sur textile à l’aide d’une presse à chaud.

Aucune compétence préalable n’est requise : cet atelier est conçu pour être accessible à tous les publics curieux de découvrir de nouvelles façons d’exprimer leur créativité à travers des outils numériques simples et concrets. L’accent sera mis sur l’expérimentation, la découverte de supports et matériaux, et l’apprentissage par la pratique.

Les participants repartiront avec leur t-shirt personnalisé, conçu et floqué par leurs soins.

Présence nécessaire aux 2 séances.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

Initiez-vous au flocage sur t-shirt et découvrez comment créer vos propres motifs à l’aide d’outils numériques simples et créatifs.

