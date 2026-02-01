Goûters numériques Personnalisez vos t-shirts comme un pro ! Tourcoing

Goûters numériques Personnalisez vos t-shirts comme un pro !

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Le flocage textile est une technique de personnalisation qui permet de transférer des motifs, textes ou logos sur des vêtements, et notamment sur des t-shirts, à l’aide de vinyle thermocollant. Ce goûter numérique propose une immersion ludique et créative dans cet univers à la croisée du design, du numérique et de l’artisanat.

Au cours des deux séances proposées, les participants apprendront à concevoir un visuel personnalisé, à préparer les fichiers pour la découpe avec une machine de type plotter de découpe, puis à transférer leur création sur textile à l’aide d’une presse à chaud.

Aucune compétence préalable n’est requise cet atelier est conçu pour être accessible à tous les publics curieux de découvrir de nouvelles façons d’exprimer leur créativité à travers des outils numériques simples et concrets. L’accent sera mis sur l’expérimentation, la découverte de supports et matériaux, et l’apprentissage par la pratique.

Les participants repartiront avec leur t-shirt personnalisé, conçu et floqué par leurs soins.

**Présence nécessaire aux 2 séances.**

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

English :

Textile flocking is a personalization technique that transfers patterns, texts or logos onto garments, particularly T-shirts, using iron-on vinyl. This digital tea party offers a fun and creative immersion into this world at the crossroads of design, digital technology and craftsmanship.

Over the course of the two sessions, participants will learn how to design a personalized visual, prepare files for cutting with a plotter-type cutting machine, and then transfer their creation to textile using a heat press.

No prior skills are required: this workshop is designed to be accessible to all those curious to discover new ways of expressing their creativity through simple, concrete digital tools. The emphasis is on experimentation, discovery of media and materials, and learning by doing.

Participants will leave with a personalized T-shirt, designed and flocked by themselves.

**Attendance required for both sessions **

