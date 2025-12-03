Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial Limoges

Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-18

De la place Fontaine-des-Barres à la place du Présidial, explorez le patrimoine historique et prenez place autour d’une boisson chaude pour poursuivre la découverte.

Avec la complicité du salon de thé Marie-Henriette.

– Visite Goûter d’1h30

– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet

– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

English : Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial

