Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial Limoges

Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial

Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial Limoges mercredi 28 janvier 2026.

Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-01-28 2026-02-18

De la place Fontaine-des-Barres à la place du Présidial, explorez le patrimoine historique et prenez place autour d’une boisson chaude pour poursuivre la découverte.
Avec la complicité du salon de thé Marie-Henriette.

– Visite Goûter d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

English : Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial

L’événement Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial Limoges a été mis à jour le 2025-11-30 par OT Limoges Métropole