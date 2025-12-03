Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial Limoges
Goûtez au patrimoine Quartier du Présidial
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-28
fin : 2026-02-18
De la place Fontaine-des-Barres à la place du Présidial, explorez le patrimoine historique et prenez place autour d’une boisson chaude pour poursuivre la découverte.
Avec la complicité du salon de thé Marie-Henriette.
– Visite Goûter d’1h30
– Réservation OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme de Limoges ou sur le site internet
– Rendez-vous communiqué APRES le règlement sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
