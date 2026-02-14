Goûtez au patrimoine : Quartier du Présidial, Place du Présidial, Limoges

Goûtez au patrimoine : Quartier du Présidial Mercredi 18 février, 16h00 Place du Présidial Haute-Vienne

11 € / 9 € (tarif réduit)

VISITE GOURMANDE

De la place Fontaine-des-Barres à la place du Présidial, explorez le patrimoine historique et prenez place autour d’une boisson chaude pour poursuivre la découverte.

Avec la complicité du salon de thé Marie-Henriette.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Profitez d’une balade et d’un moment convivial pour plonger au coeur de l’histoire du quartier du Présidial. #Villedartetdhistoire

© Ville de Limoges