Goûtez les légumes sublimés MONOPRIX BOULOGNE LES PASSAGES Boulogne-Billancourt

Goûtez les légumes sublimés Vendredi 3 octobre, 08h00 MONOPRIX BOULOGNE LES PASSAGES Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T20:45:00

Fin : 2025-10-03T08:00:00 – 2025-10-03T20:45:00

La marque « Aux petits oignons » a été pensée pour faciliter la transition végétale. Des légumes confits, sautés, grillés… finement travaillés et associés à des épices, légumineuses et toppings gourmands, pour décupler les arômes du végétal.

MONOPRIX BOULOGNE LES PASSAGES 5 Rue Tony Garnier, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France

Découvrez « Aux petits oignons », une nouvelle marque de plats cuisinés 100% gourmande, 100% végétale lancée par Labeyrie Fine Foods lance.