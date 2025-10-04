Goûtez les légumes sublimés MONOPRIX DRAGON Paris

Début : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T23:40:00

Fin : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T23:40:00

La marque « Aux petits oignons » a été pensée pour faciliter la transition végétale. Des légumes confits, sautés, grillés… finement travaillés et associés à des épices, légumineuses et toppings gourmands, pour décupler les arômes du végétal.

MONOPRIX DRAGON 52 Rue de Rennes, 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France

Découvrez « Aux petits oignons », une nouvelle marque de plats cuisinés 100% gourmande, 100% végétale lancée par Labeyrie Fine Foods lance.