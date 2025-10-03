Goûtez les légumes sublimés MONOPRIX LA GARENNE La Garenne-Colombes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T07:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Fin : 2025-10-03T07:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

La marque « Aux petits oignons » a été pensée pour faciliter la transition végétale. Des légumes confits, sautés, grillés… finement travaillés et associés à des épices, légumineuses et toppings gourmands, pour décupler les arômes du végétal.

MONOPRIX LA GARENNE 53 Bd de la République, 92250 La Garenne-Colombes La Garenne-Colombes 92250 Hauts-de-Seine Île-de-France

Découvrez « Aux petits oignons », une nouvelle marque de plats cuisinés 100% gourmande, 100% végétale lancée par Labeyrie Fine Foods lance.