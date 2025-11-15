Goût’Games Maison Labat Villandraut
Goût’Games Maison Labat Villandraut samedi 15 novembre 2025.
Goût’Games
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Rejoignez-nous pour une après-midi jeux de société, où rires et stratégies s’entremêlent dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Venez relever le défi et partager de bons moments en famille ou entre amis avec de nouveaux jeux chaque mois et un délicieux goûter à 16h !
Sur inscription. .
Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57
English : Goût’Games
German : Goût’Games
Italiano :
Espanol : Goût’Games
L’événement Goût’Games Villandraut a été mis à jour le 2025-11-05 par La Gironde du Sud