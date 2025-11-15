Goût’Games Maison Labat Villandraut

Goût’Games

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Rejoignez-nous pour une après-midi jeux de société, où rires et stratégies s’entremêlent dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Venez relever le défi et partager de bons moments en famille ou entre amis avec de nouveaux jeux chaque mois et un délicieux goûter à 16h !

Sur inscription. .

Maison Labat 7 Rue Faivre Eugène Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 87 57

English : Goût’Games

German : Goût’Games

Italiano :

Espanol : Goût’Games

L’événement Goût’Games Villandraut a été mis à jour le 2025-11-05 par La Gironde du Sud