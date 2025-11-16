Gouthé Blues par Froggy Blues Cie – FROGGY BLUES – LA CARAVELLE Meaux

Gouthé Blues par Froggy Blues Cie – FROGGY BLUES – LA CARAVELLE Meaux dimanche 16 novembre 2025.

Gouthé Blues par Froggy Blues Cie – FROGGY BLUES Début : 2025-11-16 à 15:00. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : FROGGY BLUES CIE QUARTET / GOUTHÉTBLUES En partenariat avec l’Espace Caravelle, le Jam, La Cité de la Musique Simone Veil, Le Musée de la Grande Guerre, Le Musée Bossuet, Le Théâtre Gérard Philipe, Le Ciné-Meaux Club de Meaux, Le cinéma UGC de Meaux, la lutherie KMS et Music Studios

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77