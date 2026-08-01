Informations pratiques

Gouts

Gouts en Fêtes

Gouts Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Vendredi 28 Août

19H Apéritif et repas

Samedi 29 Août

10H Randonnée Gourmande

15H Concours de Pétanque

15H30 Kermesse Party

20H Apéritif et Repas

Dimanche 30 Août

10H30 Messe en musique avec l’Harmonie Tarusate

12H Apéritif-concert avec l’Harmonie Tarusate

20H30 Super Loto

Vendredi 28 Août

19H Apéritif et repas animé par la Banda Los Picaros

Samedi 29 Août

10H Randonnée Gourmande (3 arrêts gastronomiques) 6€ Inscriptions dès 9h30 Salle des fêtes

15H Concours de Pétanque au Boulodrome

15H30 Kermesse Party Jeux pour enfants, promenade à Poney, goûter Gratuit et sur inscription City Parc

20H Apéritif et Repas Animation musicale

Dimanche 30 Août

10H30 Messe en musique avec l’Harmonie Tarusate

12H Apéritif-concert avec l’Harmonie Tarusate

20H30 Super Loto Bingo Buvette, vente de sandwiches et crêpes goutsoises .

Gouts 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 70 15 18

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English : Gouts en Fêtes

Friday, August 28

7:00 p.m.: Cocktails and dinner

Saturday, August 29

10:00 a.m.: Gourmet Hike

3:00 p.m.: Pétanque Tournament

3:30 p.m.: “Kermesse Party”

8:00 p.m.: Aperitif and Dinner

Sunday, August 30

10:30 a.m.: Mass with music by the Harmonie Tarusate

12:00 p.m.: Aperitif and concert with the Harmonie Tarusate

8:30 p.m.: Super Lotto

L’événement Gouts en Fêtes Gouts a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas