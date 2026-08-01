Gouts en Fêtes Gouts
vendredi 28 août 2026 · Gouts
Informations pratiques
Gouts
Gouts en Fêtes
Gouts Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Vendredi 28 Août
19H Apéritif et repas
Samedi 29 Août
10H Randonnée Gourmande
15H Concours de Pétanque
15H30 Kermesse Party
20H Apéritif et Repas
Dimanche 30 Août
10H30 Messe en musique avec l’Harmonie Tarusate
12H Apéritif-concert avec l’Harmonie Tarusate
20H30 Super Loto
Vendredi 28 Août
19H Apéritif et repas animé par la Banda Los Picaros
Samedi 29 Août
10H Randonnée Gourmande (3 arrêts gastronomiques) 6€ Inscriptions dès 9h30 Salle des fêtes
15H Concours de Pétanque au Boulodrome
15H30 Kermesse Party Jeux pour enfants, promenade à Poney, goûter Gratuit et sur inscription City Parc
20H Apéritif et Repas Animation musicale
Dimanche 30 Août
10H30 Messe en musique avec l’Harmonie Tarusate
12H Apéritif-concert avec l’Harmonie Tarusate
20H30 Super Loto Bingo Buvette, vente de sandwiches et crêpes goutsoises .
Gouts 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 70 15 18
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English : Gouts en Fêtes
Friday, August 28
7:00 p.m.: Cocktails and dinner
Saturday, August 29
10:00 a.m.: Gourmet Hike
3:00 p.m.: Pétanque Tournament
3:30 p.m.: “Kermesse Party”
8:00 p.m.: Aperitif and Dinner
Sunday, August 30
10:30 a.m.: Mass with music by the Harmonie Tarusate
12:00 p.m.: Aperitif and concert with the Harmonie Tarusate
8:30 p.m.: Super Lotto
L’événement Gouts en Fêtes Gouts a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas