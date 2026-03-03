Goûts et senteurs

Varennes-Changy Loiret

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Goûts et senteurs

Goûts et senteurs nez et palais serons activement sollicités dans cette visite qui vous fera découvrir odeurs subtiles et saveurs mystérieuses. Réservation obligatoire au 02 38 07 06 47. Durée 2h . 8 € non adhérents/5€ adhérents. gratuit pour les moins de 10 ans. .

Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47

English :

Tastes and scents

