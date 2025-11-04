Gouvernance Civile et Gouvernance Militaire – Quand les deux univers s’enrichissent mutuellement Auditorium de la Banque Postale Paris

Gouvernance Civile et Gouvernance Militaire – Quand les deux univers s’enrichissent mutuellement Auditorium de la Banque Postale Paris mardi 4 novembre 2025.

Gouvernance Civile et Gouvernance Militaire – Quand les deux univers s’enrichissent mutuellement Auditorium de la Banque Postale Paris Mardi 4 novembre, 18h45 sur inscription

Gouvernance Civile et Gouvernance Militaire – Quand les deux univers s’enrichissent mutuellement – par HEC Alumni

À l’heure où les frontières entre crises économiques et menaces géopolitiques s’estompent, la gouvernance – qu’elle soit civile ou militaire – se retrouve à la croisée des chemins. Comment repenser l’autorité, la prise de décision et l’agilité organisationnelle face à des défis inédits, où l’incertitude et la complexité deviennent la norme ?

Ce débat propose d’explorer les ponts et les convergences entre deux mondes, souvent perçus comme opposés, mais aujourd’hui confrontés à la même exigence : s’adapter, innover, développer une vision, et coopérer pour bâtir la résilience collective.

Les principes sont identiques pour une entreprise ou une armée, même si les mécanismes sont éminemment différents : actionnaires ou citoyens, administrateurs ou ministres, conseils ou états-majors, comités ou commissions, dirigeants ou généraux, business units ou divisions armées … Des instances différentes mais parallèles, visant à l’atteinte d’un objectif stratégique.

Pour débattre de ce parallélisme, évoquer les meilleures pratiques de gouvernance civiles comme militaires et les comparer, le Club HEC Alumni Gouvernance, en association avec le Club HEC Alumni Aérospatial, Défense et Sécurité, a invité deux intervenants de marque :

– Le Général Pierre Schill, chef d’état-major de l’armée de terre, qui vient d’introduire le principe du « management par intention », auprès des 150 000 soldats de l’Armée de Terre, dotée d’un budget de 40 Md€

– M. Benoit Bazin, Président Directeur Général du Groupe Saint Gobain, avec 160 000 collaborateurs et un Chiffre d’Affaires de 46M d€, qui aura présenté une nouvelle stratégie et ses principes de mise en œuvre le 6 octobre.

La discussion sera coanimée par Pascal Viénot (H.70), membre du Bureau du Club Gouvernance, Administrateur indépendant, conseil en Gouvernance, et Jérôme Bouquet (EMBA.14), Vice-Président du Club Aérospatial, Défense et Sécurité.

Un cocktail permettra de poursuivre les échanges en toute convivialité après la table ronde.

Nous remercions chaleureusement La Banque Postale et notre camarade Stéphane Dedeyan (H88) de nous accueillir dans leurs locaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-04T18:45:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:15:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/gouvernance-civile-et-gouvernance-militaire-quand-les-deux-univers-s-enrichissent-mutuellement/2025/09/06/12760

Auditorium de la Banque Postale 115, Rue de Sèvres 75006 PARIS Quartier de l’École Militaire Paris 75007 Paris