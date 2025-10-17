« Gouvernance des services d’eau : du prisme intercommunal aux approches par la société civile. » par Emmanuelle HELLIER, (UMR Espaces et Sociétés) Salle Barrois, Bât 5, Campus de Beaulieu Rennes

vendredi 17 octobre 2025.

« Gouvernance des services d’eau : du prisme intercommunal aux approches par la société civile. » par Emmanuelle HELLIER, (UMR Espaces et Sociétés) Salle Barrois, Bât 5, Campus de Beaulieu Rennes Vendredi 17 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Conférence de Géosciences Rennes

Cette intervention prend en charge la question de la gouvernance des services d’eau urbains (utilities, services à la population). Cette question croise le champ des politiques publiques de l’eau et celui de la gestion politico-financière des réseaux d’infrastructures. Néanmoins, la gouvernance territoriale de ces services d’eau potable et d’eaux usées ne se réduit ni à des politiques exclusivement produites par les institutions publiques ni à des modes de gestion standardisés et normatifs. Au contraire, l’hypothèse de recherche est que cette gouvernance relève fondamentalement de processus de coordination entre des acteurs hétérogènes, caractérisés par des alliances stratégiques négociées et par une différenciation territoriale des configurations. Appuyées sur des référentiels conceptuels en sciences politiques, en économie institutionnelle et en aménagement de l’espace, ces recherches sont fondées sur des enquêtes de terrain et études de cas empiriques en France et en Europe depuis vingt ans. L’exposé tirera ainsi les fils de l’écheveau de la gouvernance des services d’eau : la capacité politique de l’intercommunalité (1), les coalitions de croissance public-privé (2) l’implication multiscalaire de la société civile (3). Ce troisième volet mettra de mettre en perspective comment les « services d’eau » peuvent s’envisager dans les débats actuels autour du « commun eau ».

Salle Barrois, Bât 5, Campus de Beaulieu 263 avenue du general leclerc, 35042 RENNES Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine