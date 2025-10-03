Govrache Salle de Lacaze Billère

Govrache Salle de Lacaze Billère samedi 17 janvier 2026.

Govrache

Salle de Lacaze Place François Mitterrand Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Tout public, adultes et enfants dès 15 ans

Durée 1h30

Govrache présente un spectacle en solo dans lequel on retrouvera bien sûr du slam, mais aussi de la chanson, des lectures et des surprises. Une parenthèse qui se veut le récit d’un parcours, une plongée intimiste dans la vie de l’artiste qui évoquera son itinéraire depuis l’école qu’il n’aimait pas, jusqu’à l’écriture et la scène qui l’animent aujourd’hui. De nouveaux textes mais aussi des titres de son répertoire, des confidences, des anecdotes et des clins d’œil aux œuvres littéraires et musicales qui l’ont inspiré autant de choses qu’on ignore et qui ont attisé son goût pour les mots et sa passion pour la scène. Une belle occasion de pour Govrache de (re)créer des moments privilégiés avec le public, non pas simplement en se racontant, mais en cherchant à provoquer un écho en chacun de nous. .

Salle de Lacaze Place François Mitterrand Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 03 30 culture@ville-billere.fr

