Govrache en concert Peut mieux faire ! Salle des fêtes Benayes

Govrache en concert Peut mieux faire !

Salle des fêtes Le bourg Benayes Corrèze

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Après sa tournée APAGOGIE en France, Belgique, Suisse et Canada, Govrache est reparti sur les routes.

Il présentera son spectacle en SOLO dans lequel on retrouvera du slam, mais aussi de la chanson, des lectures et des surprises.

Une parenthèse qui se veut le récit d’un parcours, une plongée intimiste dans la vie de l’artiste qui évoquera son itinéraire, depuis l’école qu’il n’aimait pas, jusqu’à l’écriture et la scène qui l’animent aujourd’hui. De nouveaux textes, mais aussi des titres de son répertoire, des confidences, des anecdotes et des clins d’œil aux œuvres littéraires et musicales qui l’ont inspiré autant de choses que l’on ignore et qui ont attisé son goût pour les mots et sa passion pour la scène.

Govrache saura toucher votre âme et remuer vos tripes. Quoi qu’il arrive, vous ne ressortirez pas indifférent de ce concert !

Réservation obligatoire

Participation libre .

Salle des fêtes Le bourg Benayes 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 05 52 contact.chou@orange.fr

