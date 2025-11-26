GOVRACHE MALYA – GOVRACHE – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

GOVRACHE MALYA – GOVRACHE – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin mercredi 26 novembre 2025.

GOVRACHE MALYA – GOVRACHE Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Govrache revient en solo avec “Peut mieux faire”, un spectacle intimiste mêlant slam, chanson, lectures et confidences. Après plus de 120 dates avec Apagogie, il ouvre une parenthèse touchante et sincère : le récit d’un parcours, de l’école qu’il fuyait à la scène qu’il embrasse. Entre textes inédits, morceaux choisis, clins d’œil littéraires et anecdotes, Govrache partage sa passion des mots et sème, avec tendresse et humour, quelques graines d’espoir. Un tête-à-tête poétique, vibrant, pour rêver un peu plus fort.En 1ère partie, Malya jeune autrice compositrice interprète de 21 ans, livre une pop sensible et intime. Entre douceur, fragilité et espoir, elle chante sa génération avec justesse. Une voix à découvrir, entre émotion brute et poésie moderne.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69