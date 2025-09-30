Goya La toile et le Sabre MJC Héritan Mâcon

Goya La toile et le Sabre MJC Héritan Mâcon mardi 30 septembre 2025.

Goya La toile et le Sabre

MJC Héritan 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Début : 2025-09-30 14:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Pétri de l’intelligence des compositions baroques italiennes et d’une certaine légèreté de l’art aimable français du XVIIIe siècle, Goya sut se libérer des contraintes de l’académisme pour devenir un observateur d’une troublante lucidité.

Animée par Damien Capelazzi, critique et historien de l’Art. .

MJC Héritan 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

