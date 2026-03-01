GP de la CCCE Porte de Sierck Rodemack
GP de la CCCE Porte de Sierck Rodemack dimanche 29 mars 2026.
GP de la CCCE
Porte de Sierck Place de la Porte de Sierck Rodemack Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
La 4ème édition de la Route de l’Est féminine démarre ce dimanche 29 mars à Rodemack !
Qu’est ce que c’est ?
C’est un challenge réservé aux féminines sur 5 manches réparties sur le Grand Est et la Bourgogne Franche Comté !! Deux courses au programme une course u15/u17 à 12h et seniors + u19 à 14h30.
1000€ de primes réparties sur les deux catégories dont un grand prix de la montagne !!
Départ fictif sous la porte d’entrée de la cité médiéval de Rodemack.Tout public
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Porte de Sierck Place de la Porte de Sierck Rodemack 57570 Moselle Grand Est maxime.cre@icloud.com
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English :
The 4th edition of the Route de l’Est for women kicks off this Sunday, March 29 in Rodemack!
What is it?
It?s a challenge reserved for women over 5 rounds spread across the Grand Est and Bourgogne Franche Comté regions! Two races on the program: U15/U17 at 12pm and seniors + U19 at 2:30pm.
1000? in prizes for both categories, including a grand prix de la montagne!
Dummy start under the gateway to the medieval town of Rodemack.
L’événement GP de la CCCE Rodemack a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
Prochains événements à Rodemack (Moselle)
- Concert des élèves Rodemack — 29 mars 2026
- Atelier création de marque-page Place des Baillis Rodemack — 1 avril 2026
- Comédie Ça se complique ! Rodemack — 24 avril 2026
- Les Mots en Goguette Grange à Georges Rodemack — 25 avril 2026
- Circuit de Rodemack-Boler Rodemack Moselle — 1 mai 2026