GP de la CCCE Porte de Sierck Rodemack

GP de la CCCE

Porte de Sierck Place de la Porte de Sierck Rodemack Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 12:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La 4ème édition de la Route de l’Est féminine démarre ce dimanche 29 mars à Rodemack !

Qu’est ce que c’est ?

C’est un challenge réservé aux féminines sur 5 manches réparties sur le Grand Est et la Bourgogne Franche Comté !! Deux courses au programme une course u15/u17 à 12h et seniors + u19 à 14h30.

1000€ de primes réparties sur les deux catégories dont un grand prix de la montagne !!

Départ fictif sous la porte d’entrée de la cité médiéval de Rodemack.Tout public

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Porte de Sierck Place de la Porte de Sierck Rodemack 57570 Moselle Grand Est maxime.cre@icloud.com

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English :

The 4th edition of the Route de l’Est for women kicks off this Sunday, March 29 in Rodemack!

What is it?

It?s a challenge reserved for women over 5 rounds spread across the Grand Est and Bourgogne Franche Comté regions! Two races on the program: U15/U17 at 12pm and seniors + U19 at 2:30pm.

1000? in prizes for both categories, including a grand prix de la montagne!

Dummy start under the gateway to the medieval town of Rodemack.

L’événement GP de la CCCE Rodemack a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS