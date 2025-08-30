GP Motonautique Seurre
GP Motonautique Seurre samedi 30 août 2025.
GP Motonautique
Quai du Nord Seurre Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 09:15:00
fin : 2025-08-30 11:45:00
Date(s) :
2025-08-30 2025-08-31
.
Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : GP Motonautique
German : GP Motonautique
Italiano :
Espanol :
L’événement GP Motonautique Seurre a été mis à jour le 2025-08-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)