GPEC Territoire Nord-Franche-Comté Pôle Véhicule du Futur Étupes

GPEC Territoire Nord-Franche-Comté Mardi 18 novembre, 14h30 Pôle Véhicule du Futur Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Fin : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Programme

Point sur les actions effectuées

Tables rondes

Perspectives

Quatre groupes de travail sont déjà en action :

#GT1 : actions à destination des entreprises

#GT2 : actions à destination des viviers pour les entreprises (CDD, CDI, Intérimaires)

#GT3 : actions à destination des élèves et étudiants

#GT4 : actions à destination des acteurs du territoire Nord Franche-Comté

Pôle Véhicule du Futur 15 rue Armand Japy – 25461 Etupes Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Le Pôle Véhicule du Futur organise son comité technique annuel Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences – Territoire Nord-Franche-Comté. compétences emploi