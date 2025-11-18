GPEC Territoire Nord-Franche-Comté Pôle Véhicule du Futur Étupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T16:30:00
Fin : 2025-11-18T14:30:00 – 2025-11-18T16:30:00
Programme
- Point sur les actions effectuées
- Tables rondes
- Perspectives
Quatre groupes de travail sont déjà en action :
#GT1 : actions à destination des entreprises
#GT2 : actions à destination des viviers pour les entreprises (CDD, CDI, Intérimaires)
#GT3 : actions à destination des élèves et étudiants
#GT4 : actions à destination des acteurs du territoire Nord Franche-Comté
Pôle Véhicule du Futur 15 rue Armand Japy – 25461 Etupes Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Le Pôle Véhicule du Futur organise son comité technique annuel Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences – Territoire Nord-Franche-Comté. compétences emploi