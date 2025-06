GRÂ® 34 SENTIER DES DOUANIERS Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique

GR® 34 SENTIER DES DOUANIERS Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique

GR® 34 SENTIER DES DOUANIERS Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique 1 juillet 2025

GR® 34 SENTIER DES DOUANIERS

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR® 34 SENTIER DES DOUANIERS 44600 Montoir-de-Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 145000.0 Tarif :

GR34 Le sentier des douaniers, borde l’ensemble des côtes sur plus de 2000 kilomètres. Depuis l’îlot rocheux et la baie du Mont-Saint-Michel, dans la Manche, le GR® 34 atteint son but à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Il a été élu GR® préféré des Français 2018 .

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/balades-et-randonnees-a-pied/

English :

GR34 Le sentier des douaniers, the customs trail, stretches for over 2,000 kilometers along the entire coastline. From the rocky islet and bay of Mont-Saint-Michel, in the English Channel, the GR® 34 reaches its goal in Saint-Nazaire, Loire-Atlantique. It was voted « France’s favorite GR® 2018 ».

Deutsch :

GR34 der Zöllnerpfad, verläuft auf über 2000 Kilometern entlang der gesamten Küste. Von der Felseninsel und der Bucht von Mont-Saint-Michel im Ärmelkanal aus erreicht der GR® 34 sein Ziel in Saint-Nazaire in der Region Loire-Atlantique. Er wurde zum « Beliebtesten GR® der Franzosen 2018 » gewählt.

Italiano :

Il GR34 Il sentiero delle dogane, si snoda lungo tutta la costa per oltre 2.000 chilometri. Dall’isolotto roccioso e dalla baia di Mont-Saint-Michel, nella Manica, il GR® 34 raggiunge la sua destinazione a Saint-Nazaire, nella regione della Loira Atlantica. È stato eletto « GR® preferito di Francia 2018 ».

Español :

GR34 El sendero de la aduana, recorre todo el litoral a lo largo de más de 2.000 kilómetros. Desde el islote rocoso y la bahía del Mont-Saint-Michel, en el Canal de la Mancha, el GR® 34 llega a su destino en Saint-Nazaire, en la región de Loira-Atlántico. Ha sido elegido « GR® favorito de Francia 2018 ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-12 par eSPRIT Pays de la Loire