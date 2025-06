GR2013 A08 De Port de Bouc à la Mérindole Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

GR2013 A08 De Port de Bouc à la Mérindole Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône 1 juillet 2025

Durée : Distance : 5300.0 Tarif :

Tronçon A08 du GR2013. Au départ de Port de Bouc vers La Mérindole. Un trajet de 5,3km pour découvrir le complexe industriel du port de Fos

English :

Section A08 of the GR2013. From Port de Bouc to La Mérindole. A 5.3km route to discover the industrial complex of the Port of Fos.

Deutsch :

Abschnitt A08 des GR2013. Von Port de Bouc aus in Richtung La Mérindole. Eine 5,3 km lange Strecke, um den Industriekomplex des Hafens von Fos zu entdecken

Italiano :

Sezione A08 del GR2013. Da Port de Bouc a La Mérindole. Un percorso di 5,3 km alla scoperta del complesso industriale del porto di Fos

Español :

Sección A08 del GR2013. De Port de Bouc a La Mérindole. Un recorrido de 5,3 km para descubrir el complejo industrial del puerto de Fos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-07 par Provence Tourisme