GR37, Coeur de Bretagne Loft Cinémas Châtellerault

GR37, Coeur de Bretagne Loft Cinémas Châtellerault vendredi 3 avril 2026.

GR37, Coeur de Bretagne

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Du Mont Saint-Michel à Crozon Un voyage de 780km à pied à travers le centre Bretagne départ du Mont Saint-Michel puis Fougères, Vitré avant de traverser la mythique forêt de Brocéliande, longer le lac de Guerlédan, et rejoindre les mystérieux Monts d’Arrée puis la Presqu’île de Crozon jusqu’à la fameuse Pointe de Pen-Hir… Laurent part seul à la découverte de cette Bretagne intérieure à la rencontre de ses habitants, de ses traditions vivaces et de ses terroirs d’exception au rythme de ces paysages grandioses vus du ciel. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : GR37, Coeur de Bretagne

German : GR37, Coeur de Bretagne

Italiano :

Espanol :

L’événement GR37, Coeur de Bretagne Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne