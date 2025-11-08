GRAAL Fil-hémon Rennes Samedi 8 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Conte musical

Spectacle proposé par la compagnie du Haut de Brocéliande.

Grâce à leurs instruments, flûte traversière, piano, percussions et voix, ces 3 artistes vont vous embarquer dans un monde magique, la légende du GRAAL;

_ »Bienvenue en forêt de Brocéliande, pays des contes et légendes.Sous l’œil protecteur de Merlin l’enchanteur, Arthur et ses chevaliers se mettent en selle pour déjouer les sortilèges de Morgane et espérer ramener le Saint-Graal à Camelot »_

**réservation obligatoire** cf adresse mail sur l’affiche

Début : 2025-11-08T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T22:30:00.000+01:00

filhemon2020@gmail.com

Fil-hémon 26 rue Louis hémon, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine