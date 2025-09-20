GRAB’UGE 2 FESTIVAL CIRCASSIEN Grabels

Le collectif les lanceurs d’arlette propose pour la 2eme édition de GRAB’UGE une programmation tout public, avec un cabaret cirque, des spectacles, de la musique live et un DJ set !

Tout au long de la journée, petits et grands sont invités à découvrir une programmation riche autour du cirque contemporain, de la musique live et d’animations familiales, dans une ambiance conviviale.

Programme de la journée

13h Ouverture des portes

14h Cabaret cirque

15h30 Et moi et moi et moi Élise, Kerozen & Gazoline

17h Équivalent Quatre Pieds Cocasse Compagnie

19h15 Concert d’Arthur (voix/guitare Brésil)

20h30 DJ set Sly Telema

22h Fermeture du site

Un stand de maquillage et de barbe à papa sera accessible sur place, ainsi qu’un espace de restauration et buvette proposé par La Cantine de Cui Cui.

Cet événement est ouvert à toutes et à tous. Venez nombreux profiter d’un moment festif dans le cadre verdoyant du parc du château. .

Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

For the 2nd edition of GRAB’UGE, the collective les lanceurs d’arlette is offering a program for all ages, with a circus cabaret, shows, live music and a DJ set!

German :

Das Kollektiv les lanceurs d’arlette bietet für die 2. Ausgabe von GRAB’UGE ein Programm für alle Altersgruppen, mit einem Zirkuskabarett, Shows, Live-Musik und einem DJ-Set!

Italiano :

Per la seconda edizione di GRAB’UGE, il collettivo les lanceurs d’arlette propone un programma per tutte le età, con un cabaret circense, spettacoli, musica dal vivo e un DJ set!

Espanol :

Para la 2ª edición de GRAB’UGE, el colectivo les lanceurs d’arlette propone un programa para todas las edades, con cabaret circense, espectáculos, música en directo y DJ set

