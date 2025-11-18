Grabuge de Noël par la Cie du Si Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave

Grabuge de Noël par la Cie du Si Samedi 13 décembre, 15h00 Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T15:00:00 – 2025-12-13T16:00:00

Fin : 2025-12-13T15:00:00 – 2025-12-13T16:00:00

Des vaches qui découvrent la tradition de Noël, un renard alléché par une dinde qui ne s’en laisse pas conter, un loup bien seul qui n’aime pas Noël… Quel grabuge !

Trois histoires sur la thématique de Noël pour un moment convivial chargé d’espièglerie, de poésie et d’humour.

Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]

Spectacle spectacle Noël