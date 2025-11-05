GRÂCE UN SPECTACLE DE KELLY

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Sans filtre ni tabou, avec une énergie débordante, elle vous dévoile ses aventures les plus secrètes. C’est elle qui finalement saura vous charmer avec son son franc-parler et son humour dé-capant.

Et elle a très vite compris qu’il en était de même avec le prince charmant. Mais ça ne l’empêche pas de croire en l’amour mais avec humour.

Dans son 1er spectacle Kelly vous avouait être amoureuse compulsive, dans son nouveau spectacle elle nous explique avec Grâce comment elle se soigne, ou presque Et elle nous raconte tout cela en stand up et chanson,

Alors prêts pour la folle sérénade !? .

English :

Without filter or taboo, with boundless energy, she reveals her most secret adventures. In the end, she’ll charm you with her outspokenness and wicked sense of humor.

German :

Ohne Filter und Tabus, mit einer unbändigen Energie, enthüllt sie Ihnen ihre geheimsten Abenteuer. Sie ist diejenige, die Sie am Ende mit ihrer Offenheit und ihrem Humor verzaubern wird.

Italiano :

Senza filtri né tabù, e con un’energia senza limiti, rivela le sue avventure più segrete. Alla fine sarà lei ad affascinarvi con la sua schiettezza e il suo umorismo fuori dagli schemi.

Espanol :

Sin filtros ni tabúes, y con una energía desbordante, revela sus aventuras más secretas. Al final, será ella quien le encandile con su franqueza y su humor fuera de lo común.

L’événement GRÂCE UN SPECTACLE DE KELLY Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER