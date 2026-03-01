Gradient Ateliers Vauban Besançon

Gradient

Ateliers Vauban 4 Rue du Bougney Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 15:00:00

fin : 2026-05-18 18:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Gradient résulte d’une volonté de créer un dialogue poétique entre deux entités le bois et le verre. C’est de par l’invitation d’Antonin IARUSSI, artiste plasticien et résident des ateliers Vauban, qu’on y retrouve conjointement le travail d’Alizée BERTHET, artiste plasticienne et verrière. Si ces deux matières ne semblent rien partager, cette rencontre met en exergue la tension entre les pièces présentées, leurs ambivalences et leurs similitudes.

Cette exposition devient le support sensible où chaque geste a su témoigner d’une temporalité, des états-d’âmes et des caractéristiques physiques de son|sa créateur•ice. Créant ainsi un nouveau langage lyrique à explorer. Un paysage s’ancre dans un murmure avec l’environnement proche, ses lignes, ses matières et ses silences affleurent en filigrane dans l’exposition, invitant les visiteur•euse•s à s’y attarder. .

Ateliers Vauban 4 Rue du Bougney Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ateliers.vauban@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

