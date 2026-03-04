Gradiver – Conversation partagée avec Capucine Dufour et Verónica Calvo, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

Gradiver – Conversation partagée avec Capucine Dufour et Verónica Calvo Lundi 23 mars, 18h30 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-23T18:30:00+01:00 – 2026-03-23T19:00:00+01:00

À partir de la figure de la Gradiva, dont le pied droit touche du bout des orteils le sol, nous interrogeons les notions de seuil et d’emboitement dans l’expérience que nous faisons des lieux où nos vies se déploient. Et si la Gradiva devenait avant tout une figure du terrestre et la danse, une anthropologie ?

Iroise Platform est une plateforme culturelle hybride créée en 2021, qui a pour vocation de valoriser et pérenniser les liens concrets qui existent entre un milieu et ses habitant.e.s, humains et non-humains.

Au sein d’Iroise, on se penche sur la création, la production et la diffusion d’oeuvres artistiques pour rendre lisibles les territoires auprès de leurs habitants, réfléchir à nos manières d’habiter la Terre. On travaille aussi à la recherche artistique et universitaire autour des questions du corps, de la chorégraphie et du paysage et de l’environnement. Les projets de l’association s’élaborent autour d’une philosophie à 2 axes interdépendants : éco-géographique et social.

Formée à l’École Nationale Supérieure du Paysage et au Conservatoire de danse, Capucine Dufour est paysagiste DPLG et chorégraphe. Son travail artistique et de recherche explore les relations entre corps, danse et paysage, à travers des projets chorégraphiques situés, en milieu naturel, à l’échelle des territoires ou du plateau, interrogeant les enjeux écologiques et sociaux contemporains.

Bolivienne et espagnole, Verónica Calvo Valenzuela est docteure de Sciences Po Paris, spécialiste des relations entre territoire, terre et subjectivation dans les Andes. Sa recherche interdisciplinaire, à la croisée de l’anthropologie, des humanités environnementales et des sciences de la Terre, explore les modes d’ancrage écologique des collectifs humains, notamment à travers les ateliers d’autodescription du territoire et les observatoires de la zone critique.

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://tunantes.fr/agenda/gravider/ »}]

Spectacle entre danse et anthropologie