GRAFF EN VALLEE Un festival Rur'art – Saint-Nazaire-en-Royans, 30 mai 2025

Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

2025-05-30

2025-06-09

2025-05-30

Une dizaine de street artistes investira le village et le parc. Venez découvrir leurs oeuvres et les voir en action au détour d’une rue.

Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes graff.en.vallee@gmail.com

English :

A dozen street artists will be taking over the village and the park. Come and discover their work and see them in action as they turn a corner.

German :

Ein Dutzend Street Artists wird das Dorf und den Park bespielen. Entdecken Sie ihre Werke und sehen Sie sie in Aktion, wenn sie um die Ecke einer Straße gehen.

Italiano :

Una dozzina di artisti di strada si daranno appuntamento nel villaggio e nel parco. Venite a scoprire le loro opere e a vederli in azione mentre girano un angolo.

Espanol :

Una docena de artistas callejeros tomarán el pueblo y el parque. Venga a descubrir sus obras y véalas en acción al doblar una esquina.

