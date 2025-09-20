Graffe et chante ton patrimoine – Association DA-MAS Espace Linné Roubaix

Graffe et chante ton patrimoine – Association DA-MAS Samedi 20 septembre, 13h30 Espace Linné Nord

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’association DA-MAS propose Graffe et chante ton patrimoine, un atelier de réalisation d’un graff collectif représentant un monument emblématique de Roubaix suivi d’un concert de rap et de chant.

• Graff collectif de 13h30 à 17h30

• Show case rap et chant de 15h30 à 17h30

Espace Linné 277 avenue Linné, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France L’Espace Linné, équipement

municipal situé au cœur du Nouveau

Roubaix, propose depuis 2007 des

activités pour tous.

Journées européennes du patrimoine 2025

Espace Linné (c) Ville de Roubaix