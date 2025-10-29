graffiti discovery , les témoignages gravés dans la craie Arras

graffiti discovery , les témoignages gravés dans la craie Arras mercredi 29 octobre 2025.

graffiti discovery , les témoignages gravés dans la craie

Rue Arthur Delétoille Arras Pas-de-Calais

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Visitez la Carrière Wellington et découvrez les témoignages gravés dans la craie par ses occupants au fil des siècles.

Visite guidée. Durée 1h10 heure. Visite en français.

RDV 10 minutes avant le départ de la visite.

​Prévoir un vêtement chaud.

Rue Arthur Delétoille Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@arraspaysdartois.com

English :

Visit the Wellington Quarry and discover the testimonies engraved in the chalk by its occupants over the centuries.

Guided tour. Duration 1 hour 10 minutes. Visit in French.

Meet 10 minutes before the tour starts.

bring warm clothing.

German :

Besuchen Sie den Steinbruch Wellington und entdecken Sie die Zeugnisse, die von seinen Bewohnern im Laufe der Jahrhunderte in die Kreide gemeißelt wurden.

Besuch mit Führung. Dauer 1h10 Stunde. Führung auf Französisch.

Treffpunkt 10 Minuten vor Beginn der Führung.

warme Kleidung vorsehen.

Italiano :

Visitate la cava di Wellington e scoprite le testimonianze incise nel gesso dai suoi occupanti nel corso dei secoli.

Visita guidata. Durata 1 ora e 10 minuti. Visita in francese.

Punto d’incontro 10 minuti prima dell’inizio della visita.

portare indumenti caldi.

Espanol :

Visite la cantera Wellington y descubra los testimonios grabados en la tiza por sus ocupantes a lo largo de los siglos.

Visita guiada. Duración 1 hora 10 minutos. Visita en francés.

Punto de encuentro 10 minutos antes del inicio de la visita.

llevar ropa de abrigo.

