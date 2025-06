Graffiti Garden Party – Millau 4 juillet 2025 07:00

Aveyron

Graffiti Garden Party Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Au programme le festival du 4 au 6 juillet 2025 un jam avec 12 artistes invités, des ateliers, un concert, un foodtruck et plein d’autres événements autour du graffiti et de la culture urbaine.

Ca se passe Quai Sully Chaliès à Millau, au bord du Tarn.

Au programme :

Vendredi 4 juillet 19h

A Pingpong le Toit Millau

Inauguration du festival et de l’exposition de Remos

Rencontre avec tous les artistes du festival

Soirée DJ avec Artypical

Gratuit. Bar et restaurant ouvert.

Samedi 5 et dimanche 6 juillet 10h-18h

Sur les Quais Sully Chaliès Millau

Jam, fresque de 150m2 en live

Ateliers Venez vous initier au graffiti avec l’association Aéroson12 et Molotow.

Gratuit. Ouverts à tous publics.

Foodtruck et buvette sur place.

Samedi 5 juillet 21h

A la Salle René Rieux Millau

Concert rap avec Rager Akolyts et Yoshi Di Original

>Billetterie en ligne

Foodtruck burger sur place. .

Millau 12100 Aveyron Occitanie aeroson12@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Graffiti Garden Party Millau a été mis à jour le 2025-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)