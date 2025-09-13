Graffiti Jam Biesheim
Graffiti Jam Biesheim samedi 13 septembre 2025.
Graffiti Jam
Rue du stade Biesheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-13 13:00:00
fin : 2025-09-13 23:00:00
2025-09-13 2025-09-14
Le Graffiti Jam Face B parrainé par Jean Linnhoff réunira dix graffeuses et graffeurs de la région pour deux jours de création en direct, entre la salle Saint-Exupéry et le stade municipal.
Sous les yeux du public, les artistes investiront les murs extérieurs du complexe sportif pour y réaliser des fresques originales.
L’ambiance sera assurée tout au long du week-end par DJ Slugs, avec un set musical qui accompagnera les performances artistiques.
Buvette. Foodtruck, crêpes etc… 0 .
Rue du stade Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40 mairie@ville-biesheim.fr
