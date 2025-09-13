Graffiti Jam Biesheim

Graffiti Jam Biesheim samedi 13 septembre 2025.

Graffiti Jam

Rue du stade Biesheim Haut-Rhin

Samedi 2025-09-13 13:00:00

2025-09-13 23:00:00

2025-09-13 2025-09-14

Le Graffiti Jam Face B parrainé par Jean Linnhoff réunira dix graffeuses et graffeurs de la région pour deux jours de création en direct, entre la salle Saint-Exupéry et le stade municipal.

Sous les yeux du public, les artistes investiront les murs extérieurs du complexe sportif pour y réaliser des fresques originales.

L’ambiance sera assurée tout au long du week-end par DJ Slugs, avec un set musical qui accompagnera les performances artistiques.

Buvette. Foodtruck, crêpes etc… 0 .

Rue du stade Biesheim 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 01 40 mairie@ville-biesheim.fr

