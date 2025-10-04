Graffiti – Un atelier artistique en réalité virtuelle Le Labo-Cambrai Cambrai

Graffiti – Un atelier artistique en réalité virtuelle Samedi 4 octobre, 16h30 Le Labo-Cambrai Nord

Entrée gratuite. A partir de 13 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

Devenez le Banksy de la rue sans risquer la moindre amende ! Enfilez votre casque de réalité virtuelle, affinez votre talent et testez de nouveaux styles. Prêts à taguer les murs du Labo ? À vos marques, prêt, graffez !

Le Labo-Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03-74-51-00-00 https://www.lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls?surl=le-labo-accueil https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 51 00 09 »}] Le Labo – Cambrai innove dans le champ des équipements culturels en intégrant quatre domaines de la politique culturelle publique qui d’ordinaire ne se côtoient pas : la lecture publique, le patrimoine écrit et architectural, la culture scientifique, technique et industrielle. À chacun de ses domaines correspondent des contextes institutionnels et stratégiques spécifiques. À ces quatre piliers du Labo s’ajoute une armature, fonction transversale de l’équipement : la culture numérique. parking dédié à proximité.

(c) Le Labo – Cambrai