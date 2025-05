Graffitis – L’Atelier des Chauvauds Champniers, 5 juillet 2025 14:00, Champniers.

Charente

Graffitis L’Atelier des Chauvauds 1315 rue des Platanes Champniers Charente

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-05 17:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Découvrir le collage en impression sur le thème du graffitis avec une intervenante diplômée des Beaux Arts

.

L’Atelier des Chauvauds 1315 rue des Platanes

Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 93 59 atelierdeschauvauds@outlook.fr

English :

Discover collage printing on the theme of graffiti with a Beaux Arts graduate

German :

Entdecken Sie die Collage im Druck zum Thema Graffiti mit einer Referentin mit einem Diplom der Beaux Arts

Italiano :

Scoprite la stampa di collage sul tema dei graffiti con un insegnante qualificato Beaux Arts

Espanol :

Descubre la impresión de collage sobre el tema del graffiti con un profesor cualificado de Beaux Arts

L’événement Graffitis Champniers a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême