Graffitis participatifs Collégiale Sainte-Croix Loudun

Graffitis participatifs 20 et 21 septembre Collégiale Sainte-Croix Vienne

Entrée gratuite.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez laisser votre marque pour ces Journées du Patrimoine 2025, en gravant un graffiti sur le support mis à votre disposition à la Collégiale Sainte-Croix !

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 62 00 http://www.ville-loudun.fr Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman fondé en 1062, a été doté d’une charpente métallique provenant de l’exposition universelle de 1889 et a servi de marché couvert jusqu’en 1991. Le chœur roman majestueux et les peintures murales de la fin du XIIIe siècle servent aujourd’hui d’écrin à des expositions et à des concerts.

© Ville de Loudun