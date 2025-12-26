GRAFFITIS SUR TOILES DE JEREMY LUBRANO, Le Boulou

GRAFFITIS SUR TOILES DE JEREMY LUBRANO

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-07

Le travail artistique de Jerem Graff Œuvres d’art contemporain Technique mixte Toiles graffit

VERNISSAGE: VENDREDI 16 JANVIER à partir de 18h00 Entrée libre

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00

English :

The artistic work of Jerem Graff ?uvres d’art contemporain Technique mixte Toiles graffit

VERNISSAGE: FRIDAY JANUARY 16 from 6:00 pm Free admission

