GRAFFITIS SUR TOILES DE JEREMY LUBRANO, Le Boulou

GRAFFITIS SUR TOILES DE JEREMY LUBRANO
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-31
2026-01-07
Le travail artistique de Jerem Graff Œuvres d’art contemporain Technique mixte Toiles graffit
VERNISSAGE: VENDREDI 16 JANVIER à partir de 18h00 Entrée libre
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00
English :
The artistic work of Jerem Graff ?uvres d’art contemporain Technique mixte Toiles graffit
VERNISSAGE: FRIDAY JANUARY 16 from 6:00 pm Free admission
